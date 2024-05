San Genesio, finti tecnici dell'acqua vengono scoperti e la truffa finisce in rapina

San Genesio ed Uniti (Pavia), 5 maggio 2024 - La truffa è stata scoperta, ma è così finita in rapina.

Una donna di 71 anni, l'altro pomeriggio verso le 18, ha ricevuto l'inattesa visita a casa, in via Marconi a San Genesio, di due uomini che si sono spacciati per dipendenti di Pavia Acque, che l'hanno convinta a farli entrare per effettuare dei controlli all'impianto. La donna è stata quindi tenuta impegnata da uno dei due finiti tecnici, ma ha notato che l'altro si era allontanato verso una parte della casa in cui non c'erano rubinetti e lo ha raggiunto proprio mentre stava rovistando nella cassaforte, che era già aperta.

A quel punto i due impostori, vistisi scoperti, non hanno desistito dal mettere a segno il colpo e hanno tramutato la truffa in rapina, spintonando a terra la donna e fuggendo con un bottino in gioielli d'oro, per un valore non quantificato, oltre a libretti di assegni. La vittima ha chiamato la polizia, intervenuta per un sopralluogo ma quando ormai i malviventi si erano già allontanati, riuscendo a far perdere le proprie tracce. La donna per fortuna non è rimasta ferita e anche se per precauzione era stata chiamata sul posto anche l'ambulanza, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

"In ottica di prevenzione del rischio truffe, Pavia Acque - spiega una recente nota della società per la campagna di spostamento contatori - ha previsto che tutti i propri operatori e quelli di fornitori esterni, incaricati di rilevare le letture o di sostituire i contatori, siano sempre riconoscibili grazie a un tesserino su cui è presente la foto del tecnico e un numero identificativo, che può essere verificato chiamando il numero verde gratuito 800 193 850 (attivo da lunedì a sabato, dalle 8 alle 20) per accertarne la corrispondenza".