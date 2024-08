L’Auser vigilerà sugli alunni a bordo dei bus

Approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Voghera e l’associazione Auser “Filo d’Argento“ che accompagnerà gli alunni delle scuole dell’infanzia che utilizzano il servizio di trasporto per il prossimo anno sui banchi. Si tratta di un servizio, sempre effettuato in convenzione con il Comune, che l’associazione di promozione sociale svolge dall’anno scolastico 2016-2017. Secondo lo schema, il servizio consiste nell’accompagnamento e nella sorveglianza degli utenti dalla salita a bordo del mezzo fino alla discesa con invito e aiuto a mantenere un corretto comportamento, nel rispetto del conducente e degli altri passeggeri. L’assistenza e la vigilanza vengono pertanto effettuati durante il trasporto, per una durata di circa 7,30 ore giornaliere, sugli automezzi della società del trasporto scolastico. Per lo svolgimento delle attività l’Auser mette a disposizione 7-8 volontari. L’importo riconosciuto all’associazione, a titolo di rimborso spese per l’espletamento delle attività individuate dalla convenzione, è stabilito in 10mila euro annui.

"È stato approvato, anche per l’anno scolastico che sta per iniziare, un servizio davvero essenziale – sottolinea l’assessore all’Istruzione Giuseppe Giovanetti – Ringraziamo quindi Auser per la preziosa e consueta collaborazione: l’associazione, in convenzione con il Comune, per oltre un decennio ha effettuato il servizio di pre e post scuola nelle scuole dell’infanzia e primarie e assistenza durante il trasporto degli alunni. Partendo dall’importanza del diritto allo studio, l’obiettivo è soddisfare maggiormente le esigenze dei cittadini di tutte le età, in particolar modo dei giovani che hanno necessità di essere seguiti da vicino nel rispettivo percorso di crescita e di istruzione".

M.M.