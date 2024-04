Lascia gli incassi in auto, i ladri beffano la guardia giurata

Guardia giurata derubata dei soldi trasportati sull’auto della società di vigilanza privata. Il furto è stato messo a segno poco prima delle 12 di venerdì nel parcheggio del Bennet di Parona. Gli ignoti ladri sono entrati in azione mentre la guardia giurata si era allontanata dal veicolo in uso e hanno spaccato il finestrino della portiera anteriore lato guidatore. Un’azione fulminea e mirata, perché contrariamente ad altri simili colpi che fruttano poco o nulla ai malviventi, se non trovano qualcosa da rubare a bordo dell’auto presa di mira, in questo caso i ladri puntavano evidentemente alle borse con i soldi in contanti trasportati dalla guardia per conto della società di vigilanza per la quale lavora ed era in servizio. Il valore del bottino non è stato quantificato, in attesa dei conteggi dei contanti trasportati, ma sarebbe ingente, trattandosi di tre plichi di soldi. Il furto è stato denunciato nel pomeriggio alla Stazione dei carabinieri di Mortara, che hanno avviato indagini sull’accaduto per individuare i responsabili, analizzando i filmati di videosorveglianza. S.Z.