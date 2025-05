L’artista Lodola dona le sue opere alla Radiologia pediatrica

Colorati e allegri Harry Potter, come Chase il supereroe della squadra di Paw Patrol, Elsa e Anna di Frozen e i Pigiamini accolgono i piccoli pazienti del San Matteo e diventano parte della cura. L’artista pavese Marco Lodola, noto per il suo stile unico, ha donato al reparto di Radiologia pediatrica della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia quattro opere luminose che raffigurano alcuni dei personaggi più amati dai bambini. Le sculture sono state posizionate in punti strategici dei locali della Radiologia pediatrica, trasformando lo spazio ospedaliero in un luogo in cui l’arte si fa protagonista della cura, creando un ambiente più caldo e confortevole in cui i bambini possano sentirsi più a loro agio mentre aspettano di effettuare gli esami diagnostici. "Far identificare i bambini coi loro personaggi preferiti – ha detto il direttore generale del San Matteo Vincenzo Petronella –, allevia il percorso delle prestazioni e crea un ambiente colorato e vivace anche per gli operatori". L’arte diventa quindi protagonista insieme alla generosità dell’artista.

"L’arte è un veicolo straordinario per il benessere dei bambini – ha aggiunto il direttore di Radiologia diagnostica per immagini 1 Lorenzo Preda –, in particolare in contesti come il nostro, dove le attese e la paura possono essere parte dell’esperienza. La sensibilità dimostrata dal maestro Lodola e la sua vicinanza a chi soffre sono state molto apprezzate". La donazione ha reso felici anche coloro che lavorano nel reparto: "Marco Lodola – ha concluso la responsabile della Radiologia Pediatrica Maria Sole Prevedoni Gorone – è un artista di fama internazionale che ci ha donato queste sculture appositamente disegnate per il nostro reparto in modo da creare un ambiente più sereno per i bambini e le loro famiglie. Ma permettono di avere un umore migliore anche a noi operatori".

Manuela Marziani