Landriano, ladri di carburante in azione: rapinato camionista

Landriano (Pavia), 3 novembre 2023 - Camionista rapinato dai 'vampiri' di carburante. E' successo poco dopo la mezzanotte, nella notte tra giovedì e oggi, venerdì 3 novembre, nella zona industriale di Landriano, in via Aldo Aniasi.

L'autotrasportatore, 48enne di nazionalità romena, stava riposando nella cuccetta della cabina del suo camion, fermo nel parcheggio fuori da una ditta, quando è stato svegliato da dei rumori sospetti ed è uscito per controllare cosa stesse accadendo. Si è trovato di fronte quattro malviventi, con i volti parzialmente coperti da cappucci, che dopo aver forzato il tappo del serbatoio del mezzo stavano rubando il carburante. Il furto si è però tramutato in rapina perché i 'vampiri', quando si sono visti scoperti, hanno avuto una reazione violenta nei confronti del camionista, che a sua volta ha cercato di fermarli ma è stato sopraffatto dai malviventi in superiorità numerica, che lo hanno spintonato a terra.

Sono quindi fuggiti con il gasolio che erano già riusciti a estrarre dal serbatoio del camion, caricando le taniche su un furgone. La vittima ha chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia della Compagnia di Pavia, ma ormai i rapinatori erano riusciti a far perdere le proprie tracce. Il camionista per fortuna non è rimasto ferito nell'aggressione e per lui non stati necessari soccorsi sanitari.