Landriano, auto si incendia in garage: il fumo invade la palazzina, 5 intossicati

Landriano (Pavia), 30 novembre 2024 - Nove famiglie fatte uscire dai loro appartamenti, 5 persone in ospedale per sospetta intossicazione provocata dal fumo che ha invaso la palazzina, sprigionato dall'incendio di un'auto nel garage sotterraneo.

L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, sabato 30 novembre, in via Primo Levi, alla frazione Pairana di Landriano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, e i soccorsi sanitari di Areu. La conseguenze principali sono state provocate dal fumo che dal garage sotterraneo è salito dalla tromba delle scale e ha così raggiunto le abitazioni, che sono state temporaneamente evacuate. Tra le nove famiglie fatte uscire in strada, 5 persone sono state soccorse, anche se per conseguenze per fortuna lievi, trasportate con le ambulanze in codice verde all'ospedale di Melegnano.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno spento l'incendio che ha complessivamente danneggiato solo due automobili, quella che è andata a fuoco, per cause ritenute accidentali, e una parcheggiata a fianco. Al momento sembrerebbero scongiurati eventuali danni strutturali all'immobile, anche se devono essere ancora effettuati accertamenti.

Oltre allo spegnimento, le operazioni hanno riguardato in particolare l'aerazione, non semplice nel garage sotterraneo, per eliminare il molto fumo che si è sprigionato nell'incendio.