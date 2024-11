Incendio nell’Oltrepò Pavese: casa devastata dalle fiamme a Romagnese

Una casa è stata devastata da un incendio scoppiato lunedì mattina di Romagnese, nell’area dell’Oltrepò Pavese. Le fiamme hanno avvolto l’intero edificio, riducendo in cenere buona parte degli interno. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Le dimensioni del rogo hanno reso molto difficile lo spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Broni, che hanno dovuto chiedere l’intervento di un’autobotte dalla sede centrale di Pavia e una squadra del comando di Piacenza (arrivata dal distaccamento di Bobbio).

I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la casa. Rimangono da stabilire l’origine e le cause dell’incendio.