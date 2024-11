Auto prende fuoco sulla Provinciale: conducente intossicata dal fumo finisce in ospedale

Caselle Lurani (Lodi), 10 novembre 2024 – Paura per una donna di 31 anni, soccorsa dal 118, nella prima serata del 10 novembre 2024 alla frazione Cusanina di Caselle Lurani. La signora viaggiava, a bordo della sua auto, lungo la strada provinciale 17. Improvvisamente si è sprigionato moltissimo fumo dal cofano e acceso un incendio, che ha poi danneggiato il mezzo. La donna ha accostato e si è messa in salvo ma ha avuto bisogno di accertamenti in ospedale. È stata quindi accompagnata in ambulanza, dalla Croce bianca, al pronto soccorso. Necessitava di una visita per sospetta intossicazione da fumi ma, per fortuna, non correva pericolo di vita. Era l'unica persona a bordo dell'automobile.

A spegnere l'incendio, che ha lambito il veicolo completamente, hanno pensato i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano, intervenuti con una autopompa e una autobotte. Un'ora prima c'era stato un precedente incendio a Maleo, in via Breda. Ha interessato un mezzo agricolo. Era precisamente un trattore con cisterna del liquame, che ha preso fuoco in mezzo ad un campo.

I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, presto intervenuti, sono riusciti a spegnere il rogo prima che avvolgesse la cisterna, ma il trattore è andato completamente distrutto. Il mezzo era in movimento e il conducente non è stato coinvolto dall’incendio. L'uomo , infatti, appena si è accorto delle prime fiamme, è sceso e ha chiamato i soccorsi. Spenta la combustione, i pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo e tutto si è risolto.