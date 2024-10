Arrestato il “ladro delle spaccate” di Pavia che usava i tombini per sfondare le vetrine: ha 25 anni

Un giovane di 25 anni di nazionalità egiziana è stato arrestato a Pavia con l’accusa di aver derubato ristoranti, bar e negozi del centro storico utilizzando la tecnica della “spaccata”. Il venticinquenne avrebbe messi a segno diversi colpi nelle ultime settimane: in tutti a casi ha usato un tombino per sfondare le porte in vetro delle attività commerciali, rubando poi l’incasso trovato all’interno. Il ripetersi quasi ogni notte di questi furti notturni, ha creato una vera e propria psicosi tra i commercianti del capoluogo di provincia.

Il giovane è stato arrestato nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre vicino alla stazione di Milano Rogoredo dagli agenti della squadra mobile ed è stato poi trasferito al carcere di San Vittore. La misura cautelare è motivata dal rischio di reiterazione del reato.