La banda del tombino assalta quattro farmacie del Pavese: misero bottino ma danni per migliaia di euro

Pavia – Un vero e proprio tour criminale pianificato dalla banda del tombino. L’altra notte, dall’Oltrepò fino a Pavia, la gang ha messo a segno quattro colpi ai danni di altrettante farmacie ottenendo un magro bottino ma causando danni per migliaia di euro. In tutti e quattro i casi infatti i malviventi hanno scagliato un tombino contro la vetrina per sfondarla in modo da ricavarsi uno spazio per accedere all’esercizio.

La banda, composta forse da due persone, è entrata in azione all’1,30 di ieri colpendo la farmacia di via Vallone a Castelletto di Branduzzo. Dopo aver lanciato un tombino e sfondato la vetrina però, non sono riusciti ad entrare. È probabile che gli stessi autori del tentato furto si siano spostati poi a Cava Manara, alla farmacia Tre Re di via Togliatti, la strada che porta al ponte di Bressana. Arrivati alle 2,15 davanti all’esercizio, hanno nuovamente lanciato un tombino per sfondare la vetrina e se ne sono andati con poche decine di euro che erano stati lasciati per dare il resto alla riapertura della farmacia ieri mattina. Poco più di un’ora dopo, alle 3,30, è stata la farmacia di via Rotta a Travacò a essere colpita.

Identico il copione, un tombino lanciato violentemente per rompere il vetro in modo da ricavare un accesso all’esercizio commerciale. In questo caso il bottino è stato leggermente più consistente, circa 300 euro. “Hanno scelto il tombino che si trova vicino al semaforo – spiega uno dei collaboratori della farmacia – perché era quello più facile da sollevare. È scattato l’allarme e se n’è accorto il titolare, che ha chiamato i carabinieri”.

Il sospetto è che la banda dagli esercizi commerciali del capoluogo abbia cominciato a colpire le farmacie nella speranza di trovare un fondocassa più cospicuo. “Non è così – aggiunge il collaboratore della frazione Rotta – ed è stato dimostrato. Comunque puntavano esclusivamente ai soldi, infatti non hanno rubato altro se non le poche banconote che si trovavano nel cassetto del registratore di cassa”.

L’ultima tappa del tour criminale è stata la farmacia in via Dei Mille in Borgo Ticino, a Pavia. Anche in quell’occasione è stato sollevato un tombino poi scagliato contro il vetro, ma i malviventi non sono riusciti a entrare e sono scappati. In totale in poco più di due ore sono stati compiuti due tentati furti nel primo e nell’ultimo caso e due razzìe riuscite alla farmacia di Tre Re e della frazione Rotta. Poco più di 300 euro il bottino complessivo, migliaia di euro i danni riportati dalle farmacie che hanno subito dovuto chiamare un vetraio.