Ladri alla Croce Verde. Rubano i regali dei bimbi

Un atto incommentabile. Nella notte i ladri hanno preso di mira la cantina di uno stabile di via Vidari nella quale erano custoditi i giocattoli che la Croce Verde di Vigevano raccoglie ogni anno nell’ambito dell’iniziativa "Babbo Natale arriva in città e si tinge di verde" per destinarli ai bambini delle associazioni e delle comunità della città. Chi ha agito con tutta evidenza era al corrente di dove fosse il materiale, che renderà probabilmente molto poco: i ladri hanno fatto saltare il lucchetto della porta e compiuto la razzia, lasciando quasi come beffa solo un aquilone. "è un fatto che ci rattrista molto – commentano dalla sede di via Vallere – e ci lascia senza parole. Mai ci saremmo aspettati che qualcuno potesse pensare di mettere a segno un furto. Ci scusiamo con la città ma ci stiamo già attivando perché vogliamo rendere ugualmente felici i bambini". Al progetto della Croce Verde la città ha sempre risposto con grande generosità con risultati spesso oltre le previsioni."Non appena la notizia si è diffusa – raccontano ancora dalla Croce Verde – abbiamo ricevuto moltissimi messaggi di cittadini che si sono detti disposti a donare giocattoli per mantenere viva la nostra iniziativa. Per questa ragione, oltre a ringraziare di cuore chi ci sosterrà una volta ancora, abbiamo deciso di riaprire la raccolta soltanto nella giornata di venerdì dalle 9 alle 17 nella nostra sede di via Vallere 54". Umberto Zanichelli