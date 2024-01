L’addio di Pavia a Massirone. Fondò Agorà

È scomparso a Milano a 77 anni Alberto Massirone (nella foto), fondatore della Scuola post-universitaria a indirizzo Estetico Agorà che ha rappresentato un punto di riferimento nazionale e internazionale per l’apprendimento della Medicina estetica. Massirone ha collaborato alla nascita del Master in Medicina estetica e del benessere dell’Unipv e ne è stato docente. "Su una materia nuova, complessa e oggetto di facili critiche come la medicina estetica – ricorda il professor Giovanni Nicoletti, direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica e direttore del Master di UniPv – abbiamo condiviso una comune visione ispirata all’etica e alla scienza medica. Spero che l’impronta di serietà che sempre ha contraddistinto la sua attività non vada perduta".

M.M.