La scuola con l’amianto, sì al nuovo liceo

Uno stanziamento di 500mila euro per definire un progetto immediatamente cantierabile e realizzare il Nuovo polo della conoscenza, futuro edificio scolastico del liceo scientifico Golgi. L’intervento approvato martedì, con la variazione di bilancio della Provincia, segna l’avvio concreto, dopo decenni di attese e promesse, di un progetto strategico per il territorio e risponde a una necessità storica: superare definitivamente la criticità ambientale rappresentata dall’attuale sede del liceo, realizzata con materiali contenenti amianto nel sito di interesse nazionale Broni. "Da qui a fine anno intendo lavorare alla concreta realizzazione del nuovo polo – ha detto il presidente della Provincia Giovanni Palli –. Entro questa settimana approveremo con il Comune di Broni un accordo programmatico che darà evidenza degli impegni reciproci per rendere pienamente operativo l’intervento: la Provincia si farà carico della progettazione e realizzazione del nuovo edificio scolastico, mentre il Comune garantirà la disponibilità dell’area e provvederà, una volta ultimato il trasferimento degli studenti, alla bonifica e demolizione dell’attuale sede".

Lo stanziamento è la prima tappa di un percorso che, attraverso la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, permetterà la realizzazione di un’infrastruttura scolastica innovativa e sostenibile. "La nuova struttura – ha aggiunto il sindaco Antonio Riviezzi – ci consentirà finalmente di dismettere l’ultimo edificio pubblico contenente amianto".

Manuela Marziani