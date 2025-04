La rotonda sarà ridisegnata. Più sicurezza per i pedoni

Un importante e ampio intervento riguarderà nei prossimi mesi la rotatoria di Mortara all’incrocio tra la statale 494 e la provinciale 596 nelle cui immediate vicinanze sorge l’ospedale Asilo Vittoria. La spesa, circa mezzo milione di euro, sarà finanziata dalla Provincia. La necessità di sistemare la rotatoria nasce dal fatto di rendere più sicuro l’attraversamento pedonale dopo che, da alcuni mesi, nelle vicinanze è sorto un insediamento commerciale. Consentirà anche uno sbocco diretto alla ciclabile che dal centro cittadino arriva in quel punto senza tuttavia proseguire. Il piano complessivo prevede la realizzazione delle strisce pedonali per raggiungere la vicina area commerciale in sicurezza. Tutto questo progetto avrà come effetto, tra l’altro, la modifica dell’accesso all’ospedale mortarese: sarà infatti predisposto un nuovo ingresso direttamente lungo la statale 494 mentre l’attuale varco, sarà usato solo in uscita e verrà istituito l’obbligo di svolta a destra in direzione della rotatoria. Poco oltre l’attuale ingresso infine verrà realizzazione un attraversamento pedonale che collegherà l’area dell’ospedale con quella commerciale. U.Z.