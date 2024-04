La Pergolettese ospita l’Arzignano. Mussa: "Proviamo a vincerla"

Impegno casalingo della Pergolettese che oggi (alle 18.30) ospita al Voltini l’Arzignano in uno scontro decisivo ai fini della salvezza diretta. Reduce dalla sconfitta immeritata rimediata contro la corazzata Padova, servono i tre punti per migliorare la classifica e respirare in vista poi delle ultime tre partite della stagione. Ottenere il risultato pieno in questo incontro significherebbe scavalcare la stessa squadra veneta che al momento è davanti di due lunghezze. "È uno scontro diretto - spiega mister Giovanni Mussa alla vigilia - come lo sarà poi quello di sabato prossimo contro la Virtus Verona. Bisognerà assolutamente fare punti e sarà importante giocare con coraggio prendendoci anche dei rischi".

La probabile formazione (4-5-1): Pergolettese: Soncin, Tonoli, Arini, Lambrughi, Piccinini, Bariti, Jaouhari, Andreoli, Figoli, Guiu Villanova, Piu.

Raffaele Sisti