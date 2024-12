La laurea in Infermieristica. Nella facoltà dell’ospedale le iscrizioni sono raddoppiate

Uno sforzo importante per valorizzare una delle eccellenze della città. A cavallo tra 2023 e 2024 l’Asst si è impegnata a favorire la conoscenza del corso di laurea in Infermieristica con sede in ospedale a Vigevano, premiato con 28 immatricolazioni, il doppio rispetto al 2022.

"Un risultato che conferma la scelta di aprire il più possibile al territorio – commenta Andrea Frignani, dg di Asst – che ha coinvolto noi, l’Unipv e il Comune". Tutto è partito nel febbraio 2023 con il potenziamento della sede e l’organizzazione di una serie di incontri con gli studenti delle superiori per informarli nel dettaglio su tutti gli aspetti del corso. Il progetto ha interessato 172 studenti. All’iscrizione del 2023 i nuovi immatricolati sono stati 14, il 94% dei quali dal Pavese e gli altri da Novara. L’attività di sensibilizzazione è continuata anche nel 2024: al nuovo anno accademico gli iscritti sono diventati 28 studenti, l’87% dei quali dal Pavese e il 13% da altre regioni. La sede di Vigevano della facoltà di Infermieristica rappresenta una delle eccellenze del territorio, che di recente è stata messa a rischio. Negli scorsi anni infatti, a fronte del calo di iscritti, l’Università di Pavia aveva valutato la possibilità di chiudere la sede vigevanese per trasferire tutto nel capoluogo.

Una decisione avversata da tutte le componenti del tessuto sociale, tanto da cancellarla. Una scelta che, in un arco temporale nemmeno troppo lungo, si è rivelata azzeccata perché il numero degli studenti è tornato ad aumentare in modo importante, anche in considerazione della continua richiesta di figure professionali che il corso contribuisce a formare.

Umberto Zanichelli