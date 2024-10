La contrada di Valle ha vinto il 43esimo Palio

La contrada di Valle, abbinata alla parrocchia dei Santi Giovanni e Pio, si è aggiudicata la 43esima edizione del Palio delle Contrade, domenica in Castello. I vincitori, all’11esima vittoria, si sono piazzati davanti a Griona e Contado e hanno ricevuto il Cencio realizzato dall’artista Domizia Parri. Valle succede a San Martino, che l’anno scorso aveva ottenuto la prima vittoria della storia al Palio. La sfida tra le dodici contrade abbinate ad altrettante parrocchie è il momento di maggior richiamo del programma dei festeggiamenti in onore del beato Matteo Carreri, copatrono della città con Sant’Ambrogio, da sempre considerato dai vigevanesi come il loro protettore.

La festa si snoda attraverso momenti religiosi, culminati con il solenne pontificale del vescovo Maurizio Gervasoni domenica mattina nella chiesa di San Pietro Martire – che ospita il corpo del frate domenicano originario di Mantova morto a Vigevano il 5 ottobre 1470 a cinquant’anni – e momenti di divertimento e svago. In quest’ottica l’associazione Sforzinda, che da sempre si occupa dell’organizzazione dell’evento che impegna oltre trecento figuranti, lavora ogni anno per inserire nella manifestazione le novità che richiamino per il Palio non solo vigevanesi ma anche visitatori che arrivano da fuori città.

Umberto Zanichelli