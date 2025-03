Innovazione, il futuro è qui. Fonti energetiche e tecnologia. Investimenti nella ricerca: la transizione green accelera

Fondazione Lgh celebra i suoi tre anni di attività con il roadshow “Incontri con la scienza”, un evento itinerante in cinque tappe con l’obiettivo di favorire il dialogo su temi attuali di scienza e innovazione, per una crescita condivisa e consapevole. Il quarto appuntamento si tiene domani alle 10,30 a Lodi, presso il Ptp Science Park. L’evento verrà introdotto da Andrea Furegato, sindaco di Lodi. Tra i protagonisti dell’incontro Mario Tozzi, primo ricercatore Cnr, autore di decine di pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali, di guide geologiche e di dispense per i corsi universitari. Ilaria Ugenti, corporate reputation leader di Ipsos, presenterà i risultati di una ricerca realizzata recentemente, che fornisce un quadro delle aspettative e opinioni della popolazione sulle iniziative di innovazione tecnologica ed energetica nel sud della Lombardia.

L’indagine, che ha coinvolto un campione di cittadini attivi e informati nei territori di Lodi, Crema, Cremona, Pavia dell’Ovest Bresciano, evidenzia risultati incoraggianti. I cittadini mostrano un diffuso ottimismo riguardo al potenziale innovativo della regione, con il 61% che valuta positivamente l’impulso innovativo del territorio. I dati saranno commentati dal presidente di Fondazione Lgh Giorgio Bontempi, dal segretario generale Anna Villari, dal chief innovation officer di Italbiotec, Maurzio Bettiga, dal direttore del Cib – Consorzio Italiano Biogas - Christian Curlisi, dal responsabile operations e Qa del PTP Science Park Stefano Di Giovine, e dalla general manager del BiCT Silvia Rapacioli. Durante l’incontro verrà raccontato anche il percorso della startup T1 Solutions, fondata da Alessandro Taini, che sviluppa soluzioni innovative per contrastare l’inquinamento da oli, proteggendo le risorse idriche e promuovendo la sostenibilità. L’ingresso all’appuntamento di Lodi è gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti. Per info e prenotazioni: www.fondazionelgh.it.

Fondazione LGH è stata costituita nel 2021 dalla volontà dei soci provenienti dall’esperienza di Linea Group Holding Sps (A2a, ScS Crema, Asm Pavia, Aem Cremona, Astem Lodi e Cogeme) con l’intento di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e di promuovere nei territori di riferimento del sud Lombardia, di Pavia, Crema, Cremona, Lodi e Ovest bresciano, progetti di innovazione e ricerca in ambito energetico, ambientale ed agricolo. Il focus principale è dedicato alla ricerca scientifica, attraverso l’implementazione di tecnologie innovative. Ad oggi, sono stati sostenuti 15 progetti scientifici di rilievo nei territori di riferimento e sono state realizzate oltre 50 iniziative culturali e sociali a supporto delle comunità locali.

Tre sono stati i progetti finora sostenuti da Fondazione Lgh sul territorio di Lodi. Il primo “Strategia di innovazione per Ptp Science Park”, spin-off nonché società operativa della Fondazione Parco Tecnologico Padano (organizzazione che si occupa di innovazione e sviluppo nel campo della ricerca scientifica e tecnologica); il secondo “Breaking the lag: indagine sugli impatti delle tecnologie per lo sviluppo sostenibile sulle traiettorie economiche nelle regioni al sud della Lombardia” (Crema, Ovest Bresciano, Lodi e Pavia) finalizzato a individuare i fattori primari che contribuiscono alle disparità regionali nel Sud della Lombardia e, infine, “Digestimulus”, il progetto biostimolanti presentato da Consorzio Italbiotec che promuove l’innovazione biotecnologica e la sua ampia applicazione, la sostenibilità ambientale e la condivisione della conoscenza, con l’obiettivo di sviluppare un processo di produzione di un prodotto per il miglioramento delle colture agricole tramite la colonizzazione e incubazione della frazione solida del digestato da biogas agricolo, da parte di microorganismi sicuri e favorevoli alla crescita sana e vigorosa delle piante. Il digestato da biogas agricolo è un sottoprodotto della generazione on farm di energia rinnovabile, tramite la digestione anaerobica di substrati agricoli.