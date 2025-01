Incidente Presezzo tra auto e moto: 17enne sbalzato di cinque metri, è grave

Presezzo (Bergamo), 21 gennaio 2025 – Grave incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio 2025, a Presezzo, comune della provincia di Bergamo. L’allarme per l’incidente stradale è scattato alle 18 di questo pomeriggio in via Vittorio Veneto. Come spiegato dal personale di Areu della Lombardia (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) lo schianto ha coinvolto un’auto e una moto. Ad avere la peggio – secondo quanto riferito - è stato il giovane centauro: il ragazzo è stato infatti sbalzato a cinque metri dal luogo dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del 118 con l'ambulanza (foto di archivio)

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso: presenti sul luogo dello schianto un’automedica, un’auto infermieristica. Il giovane – che stando a quanto emerso ha 17 anni - è stato soccorso con gravi traumi alla testa e al volto e trasportato d’urgenza in codice rosso (il codice di massima gravità) all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul luogo dell’incidente stradale sono interventi anche i carabinieri. Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Non risultano al momento altre persone coinvolte nell’impatto avvenuto nel pomeriggio nel comune della Bergamasca.

Si tratta dell’ennesimo incidente in Lombardia. Solo mezz’ora prima un altro grave schianto è avvenuto in provincia di Pavia. Intorno alle 17.30 di oggi, martedì 21 gennaio, sulla Sp 9 all'altezza di Copiano, nel Pavese, un furgone ha investito una persone che viaggiava a bordo di un monopattino. Stando a quanto riferito il conducente del monopattino, un uomo di 60 anni, è stato immediatamente soccorso. In base a quanto emerso è stato trovato arresto cardiocircolatorio e ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia. Il conducente del furgone, un giovane di 37 anni è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Lodi con un trauma ad un arto superiore. I 2 passeggeri del furgone non sono stati ospedalizzati.