La tragedia di Gianluca Zanaboni, il ciclista di 28 anni travolto e ucciso sulla Paullese A Spino d’Adda non c’è stato nulla da fare per Gianluca Zaneboni. La rabbia del sindaco: “Tratto pericoloso”. Gravi incidenti anche a Lodi e Turano Lodigiano: portati in ospedale altri due uomini e una ragazza