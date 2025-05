Il dolore di Lecco per Andrea Castagna, morto nell'incidente in Statale 36: ''Sei stato un amico vero''

Lecco, 20 maggio 2025 – Una toccata, più che uno scontro. Poi la sbandata e l'imbarcata. Andrea è stato catapultato contro il guard rail, che, come una lama, lo ha decapitato. E' la probabile dinamica dell’incidente successo ieri mattina, alle 9, sulla Milano – Lecco, in direzione sud della Statale 36, verso Milano, all'altezza di Annone Brianza. Andrea Marco Castagna aveva 48 anni ed era il titolare della Ortopedia Castagna di Lecco, città dove abitava, una storica attività di famiglia di prodotti e ausili ortopedici e sanitari.

L'incidente

Andrea era in sella alla sua sgargiante Harley Davidson: procedeva in direzione di Milano appunto. Probabilmente lo ha speronato un conducente di 41anni alla guida di un furgone frigorifero, un Renault Master. In seguito all'urto, Andrea ha perso il controllo della sua Harley Davidson ed è finito contro il guard rail tra le due carreggiate della Statale 36. Un impatto violentissimo quello contro la barriera divisoria in metallo, tagliente come un rasoio, che non gli ha lasciato scampo. Sull'incidente è stata avviata un'inchiesta. Moto e furgone sono stati sequestrati per cercare di ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità e da parte di chi.

I soccorsi

Sono intervenuti i sanitari dell'automedica e dell'autoinfermieristica di Areu, ma Andrea era già morto, senza che si potesse nulla nemmeno per provare a rianimarlo “Abbiamo constatato il decesso in posto", confermano da Areu. Illeso invece il 41enne, ma sotto shock, per quanto successo e per la cruenta scena del corpo di Andrea: per questo è stato trasferito in ambulanza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco. I cantonieri di Anas hanno chiuso la carreggiata sud della Statale, per consentire agli agenti della Polizia stradale di Monza di effettuare i rilievi del sinistro. Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona in orario di punta.

La vittima

Andrea Marco Castagna aveva 48 anni. Li aveva compiuti il 20 marzo. Era un tecnico ortopedico abilitato, iscritto all'albo dei tecnici sanitari dal 2019, dopo essersi laureato al Politecnico di Pavia. Era il titolare e amministratore dell'Ortopedia Castagna, storica attività di presidi e ausili ortopedici fondata nel 1947, con sedi anche a Erba, Vimercate, Milano, Padova, Sirtori. Moltissimi gli attestati di dolore per quanto accaduto. “Ciao Andrea – è, ad esempio, il cordoglio delle atlete di Woman in run di Lecco -. Una notizia che ci ha devastato... Sei stato da subito amico e sostenitore del nostro gruppo. Ci stringiamo al dolore della tua famiglia, riposa in pace”.

Gli incidenti del week end

Un inizio settimana tragico quello di lunedì, dopo una domenica già segnata da molti incidenti, anche gravi, quasi un preludio o un monito di quanto sarebbe successo il giorno seguente. Sul confine tra Calolziocorte e Torre de' Busi, l'altro giorno, un 59enne in sella ad uno scooter Booster è finito terra sulla Sp 177: quando è stato soccorso era incosciente e in arresto cardiaco. Sulla ex 36 a Pescate invece un 40enne e una donna di 56 anni, al volante di una Dacia Sandero e di una Suzuki Swift, sono rimasti feriti in un frontale. A Brivio un motociclista di 24 anni su una Kawasaky 650 contro un Peugeot 208.