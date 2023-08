Filighera, frontale contro un trattore: morto 54enne di Belgioioso

Filighera (Pavia), 30 agosto 2023 – La sua Panda si è schiantata contro un mezzo agricolo. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per l'automobilista, un uomo di 54 anni residente a Belgioioso, morto durante il trasporto in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia.

Il tragico incidente è successo poco prima delle 14 di oggi, mercoledì 30 agosto, nel territorio di Filighera, sulla strada comunale per Genzone. La dinamica è ancora al vaglio della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi con una pattuglia da Vigevano. Che le conseguenze dell'incidente fossero gravissime è parso immediato, con i soccorsi inviati dalla centrale operativa di Areu in codice rosso, sia l'ambulanza della Croce Rossa sia l'auto medica col rianimatore a bordo.

Il trattore contro cui si è schiantato il 54enne

Dalla prima ricostruzione pare che la Panda viaggiasse in direzione di Genzone, forse ha sbandato in curva e si sarebbe trovata davanti l'ingombrante mezzo agricolo, con l'impatto frontale che è stato inevitabile e molto violento. L'utilitaria è stata rimbalzata indietro per la forza dell'urto, finendo ribaltata sulla fiancata sinistra tra il ciglio della strada e l'argine del fossato che la costeggia. Per estrarre il ferito dai resti dell'abitacolo accartocciato è stato necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco. L'automobilista è stato rianimato sul posto e trasportato con la massima urgenza verso l'ospedale, ma all'arrivo è stato purtroppo constatato il decesso.