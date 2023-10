Incidente in fabbrica a Mortara: operaio incastrato nel macchinario

Stava pulendo il nastro trasportatore a rulli quando gli è rimasto incastrato il braccio destro nel macchinario. Questa la prima ricostruzione dell’incidente sul lavoro subìto da un operaio di 42 anni, poco prima delle 8 di ieri, nello stabilimento di una ditta in via Papa Giovanni Paolo I a Mortara. Il rullo è stato subito bloccato e sono stati chiamati i soccorsi sanitari, che hanno trasportato il ferito in codice giallo al Pronto soccorso di Vigevano. Le sue condizioni non sono poi risultate particolarmente gravi, né per pericolo di vita né per conseguenze permanenti: se l’è cavata per fortuna con una decina di giorni di prognosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vigevano e gli ispettori di Ats, che hanno avviato accertamenti sull’accaduto anche per individuare eventuali responsabilità. S.Z.