Incidente in ditta, operaia ferita al braccio

Un profondo taglio sul braccio destro. È la conseguenza dell’infortunio sul lavoro accaduto ieri mattina in un’acciaieria di Candia Lomellina. La vittima, una donna di 46 anni, non è in pericolo di vita, ma ha perso molto sangue ed è stata trasportata con l’ambulanza della Croce Rossa di Mortara in codice giallo all’ospedale Civile di Vigevano. Nello stabilimento, in via Mazzini a Candia Lomellina, oltre ai soccorsi sanitari di Areu, poco prima delle 10.30 di ieri, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vigevano, insieme agli ispettori dell’Ats Pavia, per le competenze sugli incidenti sul lavoro. Ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e scoprirne le cause, oltre a individuare eventuali responsabilità. Dai primi riscontri, la donna, dipendente dell’acciaieria, stava lavorando a una pesante lamiera di acciaio, che le sarebbe caduta sul braccio, provocandole la grave lesione con abbondante emorragia. Gli stessi colleghi presenti nello stabilimento hanno lanciato tempestivamente l’allarme, attivando le procedure previste in caso di simili episodi e facendo scattare subito i soccorsi per limitare le conseguenze alla lavoratrice.

S.Z.