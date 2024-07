Incidente a Gambolò, auto di giovani si schianta fuori strada: gravissima una diciottenne

Due ragazze di 18 anni e due ventenni sono rimasti feriti dopo essersi schiantati fuori strada sulla Provinciale 183 alla periferia di Gambolò, in provincia di Pavia. Una delle ragazze e uno dei ventenni sono rimasti gravemente feriti e sono stati portati in codice rosso al pronto soccorso, uno dei due in elisoccorso al Circolo di Varese, l’altro in ambulanza al San Matteo di Pavia. Ferite solo lievemente gli altri due giovani.

L’incidente è avvenuto intorno all’una della notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio in un tratto delle strada in aperta campagna. Per ragioni ancora da chiarire, sembra che l’auto sia finita fuori strada schiantandosi contro un ostacolo. Oltre ai mezzi dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Pavia.