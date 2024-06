Montebello, incidente sul lavoro al fast food: addetta travolta dai barattoli delle salse

Montebello della Battaglia (Pavia), 10 giugno 2024 - Travolta dalle salse, letteralmente. Una donna di 55 anni è rimasta ferita, per fortuna con conseguenze non particolarmente gravi, in un infortunio sul lavoro decisamente particolare.

E' successo ieri, domenica 9 giugno, in un fast food nel centro commerciale di Montebello in via Mirabella. La lavoratrice è stata infatti letteralmente travolta dalla caduta di numerosi barattoli di salse, in particolare ketchup e maionese, che erano stipati su una pensilina, crollata improvvisamente. I soccorsi sanitari di Areu, subito chiamati sul posto, sono intervenuti in codice giallo con un'ambulanza della Croce Rossa di Casteggio, che ha poi trasportato la 55enne all'ospedale di Voghera in codice verde.

La donna ha riportato una serie di contusioni, senza fratture o conseguenze più gravi, ma per chiarire la dinamica dell'accaduto sono comunque stati chiamati sul posto anche i carabinieri, della Compagnia di Voghera, e gli ispettori di Ats Pavia, per le competenze specifiche sugli infortuni sul lavoro. Come sempre accade in simili circostanze, dovranno infatti essere verificate le condizioni di sicurezza sul lavoro al momento dell'incidente e dovrà in particolare essere accertata la causa della caduta della pensilina con i barattoli delle salse.