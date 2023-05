Frontale a Costa de’ Nobili: due feriti, uno estratto dall’abitacolo con il divaricatore

Costa de' Nobili (Pavia) – Scontro frontale sulla Sp31, tra Costa de' Nobili e Corteolona, con due uomini feriti, uno estratto dal mezzo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. L'incidente è successo nella mattinata di oggi, martedì 2 maggio, verso le 8, sulla strada Provinciale che collega Corteolona e Costa de' Nobili, nella Bassa pavese.

Le cause e la dinamica sono ancora al vaglio della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi. Dalla prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un impatto frontale tra due mezzi che viaggiavano nell'opposta direzione di marcia, un furgone Fiat Doblò e un Suv Jaguar. L'automobilista alla guida del Suv è sceso autonomamente dal suo mezzo e ha riportato conseguenze solo molto lievi. Il conducente del furgone è rimasto invece incastrato a bordo dell'abitacolo e per soccorrerlo sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco.

"Si è reso necessario - spiegano dal comando provinciale dei Vvf di Pavia - l'utilizzo del divaricatore per poterlo estrarre". Il ferito era comunque sveglio e cosciente, ma nel violento impatto frontale ha riportato gravi traumi e, dopo essere stato estratto con tutte le cautele, è stato trasportato dall'ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita.