Pedala nel bosco e viene ferito da un colpo di fucile sparato da un cacciatore: grave un 50enne di Casteggio

Casteggio (Pavia), 26 novembre 2023 – Stava pedalando sulla sua mountain bike nei boschi del Tortonese, quando è stato ferito dalla fucilata di un cacciatore. Il ciclista, 50enne di Casteggio, ha riportato ferite all'addome e a un braccio. Inizialmente le sue condizioni sembravano molto gravi, tanto da disporre il trasporto con l'elisoccorso in codice rosso. Arrivato all'ospedale di Alessandria, è stato ricoverato ma le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, almeno non in pericolo di vita.

L'incidente di caccia è successo nella mattinata di oggi, domenica 26 novembre, nella zona dei Laghi della Malvista, nel comune di Gremiasco, nella Val Curone tortonese, in provincia di Alessandria. La richiesta dei soccorsi è partita dallo stesso gruppo di cacciatori impegnati nella battuta in zona boschiva. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno ricostruito l'accaduto. Il ciclista, all'uscita da dietro un cespuglio, sarebbe stato scambiato per un animale dal cacciatore di Viguzzolo (in provincia di Alessandria) che per avergli sparato è stato quindi denunciato, in stato di libertà, per lesioni personali colpose. Risultato in regola con la licenza di caccia, al cacciatore sono state sequestrate la carabina con la quale ha sparato e le altre armi che aveva con sé.