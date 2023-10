Incidente sull'A21 tra Casteggio e Voghera. Auto finisce sotto un camion: tre feriti, uno è grave

Casteggio (Pavia), 17 ottobre 2023 - L'automobile. una Audi A3, è finita letteralmente sotto il mezzo pesante che ha tamponato. L'incidente è successo verso le 14 di oggi, martedì 17 ottobre, sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto in provincia di Pavia tra i caselli di Casteggio e Voghera sulla corsia Nord, in direzione Torino. Dalla centrale operativa di Areu sono stati inviati sul posto numerosi mezzi di soccorso, con anche l'elicottero fatto alzare in volo da Milano oltre a due ambulanze delle Croci di Voghera e Stradella e l'automedica con rianimatore a bordo.

Tre le persone che risultano coinvolte ma le informazioni sono al momento ancora frammentarie. In gravi condizioni sarebbe uno di loro, probabilmente lo stesso conducente. Impressionanti le immagini subito rimbalzate sui social, a corredo di alert sulla viabilità, anche se in base alle informazioni sul traffico in tempo reale rese note da Satap, società che gestisce l'A21 Torino-Piacenza, il traffico risulta regolare pur con la presenza di mezzi di soccorso sul posto. Solo momentaneamente era stato chiuso il casello di Casteggio, con l'inevitabile congestione dell'ex Statale 10 Padana Inferiore verso Voghera.