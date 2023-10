Incidente in via Solari, moto e bici si scontrano: gravissima la ciclista di 25 anni

Altro grave incidente stradale a Milano. Qualche minuto prima delle 15, una ciclista di 25 anni è stata coinvolta in uno scontro con una moto guidata da un trentaquattrenne in via Solari, poco dopo l'incrocio con via Stendhal.

I soccorsi

La donna, stando alle prime informazioni, ha perso conoscenza ed è stata intubata sul posto dai sanitari di Areu, prima di essere accompagnata in condizioni gravissime in ospedale. Il centauro, a sua volta ferito, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico.

Rilievi e dinamica

Sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire l'accaduto e accertare la dinamica. Secondo le prime informazioni, la moto stava percorrendo via Solari in direzione piazza Napoli: al semaforo all'incrocio con via Stendhal, il veicolo si è scontrato con la bici, che stava percorrendo via Stendhal in direzione via Foppa. Quindi, uno dei due mezzi sarebbe passato col rosso.

Il precedente Lo scorso 25 settembre, poco più avanti in direzione Papiniano, un trentaquattrenne in bicicletta era stato travolto da un Suv di colore scuro, all'altezza di piazza del Rosario; il conducente non si era fermato a prestare soccorso e si era allontanato al volante dell'auto. I primi a soccorrere l'uomo erano stati i carabinieri del Radiomobile, che avevano visto l'uomo a terra e avevano chiamato il 112 per richiedere l'intervento di un'ambulanza: il trentaquattrenne era stato trasportato in condizioni non gravi in ospedale.