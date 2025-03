Nuovo incendio a Voghera, va a fuoco un capannone: probabile l’origine dolosa

Voghera (Pavia), 21 marzo 2024 – Incendio ieri sera in via Giovanni Pascoli, nella zona dietro alla stazione ferroviaria. Le fiamme sono divampate attorno alle 19 e hanno interessato un capannone. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere il rogo evitando così che altre strutture, oltre al capannone, potessero essere interessate e avvolte dalle fiamme. In via Giovanni Pascoli, mentre i vigili del fuoco erano impegnati, sono arrivati anche i carabinieri. Non è escluso, infatti, che il rogo possa avere un’origine dolosa. Negli ultimi tempi sono stati diversi gli incendi scoppiati nella zona attorno alla stazione, tanto che l’amministrazione comunale ha deciso di far scattare dei controlli preventivi.

I precedenti

Lo scorso 8 marzo era andato in fiamme un negozio dell'area commerciale Voghera Est, in via Piacenza: l’Enjoy. Tutti i clienti presenti, una decina circa, erano già stati fatti uscire in sicurezza quando il rogo si è propagato. Solo il titolare del negozio, un 48enne di nazionalità cinese, è stato trasportato con l'ambulanza in codice verde all'ospedale di Voghera, per una lieve intossicazione da fumo. Gli altri 3, dipendenti, sono stati valutati sul posto ma per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale. In base agli accertamenti effettuati dai vigili del fuoco e dai carabinieri al termine delle operazioni di spegnimento, le fiamme sono partite dal magazzino sotterraneo, dov'erano stipati addobbi natalizi.

Qualche ora prima le fiamme avevano invaso l’ex dogana, un’area dismessa di 45mila metri quadrati. il rogo aveva interessato una specie di sottotetto arrivando a coprire una porzione significativa della struttura in cui non si trovavano persone.