Incendio alla Ilga I dati sull’aria non ci sono

In attesa dei dati sulla qualità dell’aria registrati in città tra sabato e domenica e che Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, dovrebbe diffondere nelle prossime ore, continuano gli interventi alla Ilga Gomma, l’azienda di viale Commercio dove sabato è divampato un violentissimo rogo che i vigili del fuoco sono riusciti a domare solo nella giornata successiva. Le fiamme hanno divorato i magazzini, che erano stati riforniti da poco, causando il cedimento di una soletta. Sono state invece preservate, per l’azione delle porte taglia-fuoco, sia la zona produttiva che quella degli uffici. Ma nonostante questo per riavviare la produzione saranno necessari almeno tre mesi. I vertici aziendali hanno quantificato i danni in almeno 3 milioni di euro e che hanno avviato la procedura per la cassa integrazione. I magazzini sono ancora allagati; non è escluso che la produzione possa riprendere provvisoriamente altrove. La causa del rogo sarebbe da attribuire ad un corto circuito di un compressore.