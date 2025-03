Inaugurata una micro struttura nella Rsa

Attenzione dedicata non solo agli anziani non più in grado di badare a se stessi, sempre più numerosi, ma anche agli autosufficienti che possono vivere un’esistenza pressoché normale, resa però migliore da strutture espressamente dedicate. Nasce con questo obiettivo il progetto dell’Opera Charitas di Garlasco, sede della casa di riposo “Don Gennaro“, una delle più grandi della Lomellina, dove è stata realizzata una struttura per 12 anziani autosufficienti.

Il taglio del nastro è avvenuto durante la visita pastorale del vescovo di Vigevano, Maurizio Gervasoni. La struttura è dedicata alla memoria di don Pierino Filiberti, per moltissimi anni responsabile della casa di riposo di Garlasco e di quelle da essa dipendenti, che ha svolto un enorme lavoro per migliorare le condizioni degli anziani ospiti. La struttura appena varata consentirà agli anziani, in grado di badare a se stessi, di vivere in una casa-famiglia dove sono previsti spazi comuni per trascorrere il tempo libero e partecipare ad attività ma che al tempo stesso garantirà loro la privacy di camere singole, arredate di tutto punto e dotate di servizi.

Una via intermedia che prenderà sempre più piede negli anni a venire, grazie alla quale gli anziani autosufficienti potranno vivere in contesti dove trovare assistenza e sostegno senza tuttavia perdere autonomia, e lasciare la soluzione Rsa come ulteriore passaggio quando avranno bisogno di maggior assistenza.

Umberto Zanichelli