In città saranno collocati i bidoni “mangia-plastica“

L’iniziativa non è comunale e non modificherà i criteri della raccolta della plastica in città. L’amministrazione comunale di Vigevano ha tuttavia approvato un accordo con il consorzio di riciclo Coripet per l’installazione, in diversi punti della città, in particolare nelle zone dei supermercati e in quelle più frequentate, di ecocompattatori, in altre parole dei macchinari "mangia-plastica". Il Consorzio ha stretto un accordo con alcuni esercizi commerciali presso i quali coloro che conferiranno la plastica otterranno sconti. Per ora non si è parlato nel numero degli ecocompattatori e dei punti precisi nei quali verranno collocati. "L’accordo – spiega il sindaco Andrea Ceffa – si è reso necessario per autorizzare l’iniziativa ed inserirlo in un contesto territoriale per il quale è necessario il via libera dell’amministrazione comunale". Dei "mangia-plastica" si era già parlato in Consiglio almeno dal 2015 con 2 proposte, presentate dalla consigliera del M5S Silvia Baldina bocciate. Ora saranno uno strumento in più per eliminare la plastica. Ovviamente i "numeri" saranno minimi rispetto a quelli registrati da Asm isa che, lo scorso anno, ha raccolto 1.320 tonnellate conferite ai consorzi specializzati per un incasso di 316 mila euro. U.Z.