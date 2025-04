In 150 al corteo di Fridays for future. Non solo clima: mobilitazione per la pace

Oltre 150 persone hanno sfilato ieri per clima, pace e giustizia. Il corteo di Fridays for Future, partito dal castello visconteo, ha attraversato strada Nuova e corso Mazzini passando per università, piazza della Vittoria e Comune. "La mobilitazione è nata in risposta a quanto accaduto nell’ultimo anno: dal superamento del limite degli accordi di Parigi di +1,5° alle azioni dell’amministrazione Trump – ha spiegato Francesco Bollini del movimento –. Abbiamo concluso il corteo di fronte al Comune con varie attività, per ribadire la necessità di agire localmente, ad esempio con Pavia città30 e le comunità energetiche". Non sono mancati riferimenti alle guerre nel mondo e ai quesiti referendari dell’8 e 9 giugno sul lavoro e sulla cittadinanza, sottolineando i legami di queste lotte nella giustizia climatica. "È difficile mobilitare le persone – ha aggiunto Luca Losio –. Insieme possiamo fare la differenza e come Fridays for Future Pavia continueremo a farlo nelle piazze e nei progetti di educazione ambientale".