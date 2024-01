Il raddoppio della Milano-Mortara: "La Regione interverrà con Rfi e Mit"

Non abbandonare i progetti strategici e lavorare per reperire le risorse, anche riprogrammando gli interventi. A fronte della pressoché certa cancellazione del raddoppio della linea Milano-Mortara nel tratto tra Abbiategrasso ed Albairate, i cui costi sono più che raddoppiati rispetto a quelli inseriti nel Pnrr, la Regione ha intenzione di recitare un ruolo primario per provare a ottenere l’importante risultato. Lo ha confermato l’assessore regionale ai trasporti, Claudia Terzi, a un convegno al Pirellone. "La nostra idea è di non abbandonare i progetti di importanza strategica – ha detto – e di andare alla ricerca di risorse anche riprogrammandoli con una diversa tempistica: una sorta di riorganizzazione come non è raro avvenga in relazione ai bilanci pubblici". L’assessore precisa: "Sarà un po’ difficile che la Regione possa coprire i maggiori costi dei progetti di Rfi, mentre è più che auspicabile che si possa muovere, così come ha già fatto in passato, interloquendo con chi programma e dunque finanzia questi progetti, vale a dire il ministero".

Il riferimento è al raddoppio della Cremona-Mantova. "In quel caso il progetto è stato modificato e integrato – ha detto Terzi – perché l’interfacciarsi con i territori porta a questo. Ma è importante che Regione Lombardia si spenda per fare in modo che nel contratto di programma di Rfi e nell’interlocuzione con il Mit ci sia lo spazio per aumentare le somme a disposizione".

Il raddoppio della Milano-Mortara è strategico per la Lomellina e l’hinterland milanese; la tratta, con i suoi 20mila passeggeri al giorno, è tra le più utilizzate della Lombardia ma negli ultimi 19 mesi consecutivi gli abbonati hanno ottenuto lo sconto per il mancato raggiungimento dello standard minimo.Umberto Zanichelli