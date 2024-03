Il portone in ferro si stacca e colpisce operaio agli arti

Il portone metallico d’ingresso dell’azienda si è staccato all’improvviso e lo ha colpito provocandogli traumi da schiacciamento a un braccio e a una gamba. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri alla Texon Italia di via Cimitero Vecchio a Cassolnovo, società che opera nel settore del settore tessile-calzaturiero. Vittima dell’infortunio sul lavoro un 31enne, operaio manutentore in trasferta dalla sede operativa di Ripatransone (Ascoli Piceno). Subito soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto con i carabinieri della Stazione di Gravellona Lomellina, il trentunenne è stato trasportato con l’elisoccorso al Policlinico di Pavia dove è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul luogo dell’infortunio sono arrivati anche gli ispettoridell’Ats di Pavia: spetterà loro ricostruire con esattezza quello che è accaduto in quei pochi attimi in cui si è consumato l’incidente, ricostruirne le cause e accertare se esistano eventuali responsabilità.

U.Z.