"Il cantiere della tangenziale viaggia speditamente"

Sopralluogo operativo nel cantiere della tangenziale-variante alla via Emilia: "Tutto procede secondo i piani". Ieri il sindaco Elia Delmiglio e l’Ufficio tecnico hanno partecipato all’incontro con Anas, Aleandri Spa, Provincia di Lodi. È stata l’occasione per fare il punto della situazione circa l’andamento dei lavori a cura della ditta Aleandri di Bari. I progettisti sono l’ingegner Antonio Simone e l’architetto Savino Garilli della Provincia, che hanno ha realizzato il progetto definitivo dell’opera, passato in Conferenza dei servizi e al quale ha fatto seguito il progetto esecutivo di Anas. Dopo 40 anni di attesa sta quindi venendo alla luce la nuova tangenziale con 106 milioni di investimento Anas, 8,5 chilometri di percorso sopraelevato, due corsie per senso di marcia, 22 metri di larghezza, 5 svincoli.

"Abbiamo guardato lungo tutto il percorso dell’opera, da Zorlesco verso Sud, al Mondial – spiega Delmiglio – Il cantiere procede speditamente, nel rispetto dei tempi per un’opera che, per il territorio, è importantissima". Sono state anche ringraziate le maestranze.

A.P.