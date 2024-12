Ignoti a scuola. Rubate monete e merendine

Furto nella scuola media di via Dante, che appartiene all’omonimo istituto comprensivo. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì, ma la conferma è arrivata solo ieri. Sono stati gli operatori scolastici lunedì mattina ad accorgersi di quanto era accaduto alcune ore prima. Nel momento in cui si sono presentati a scuola per iniziare la settimana di lezioni, si sono accorti che la finestra di una classe era stata forzata. Da quell’apertura i soliti ignoti erano entrati ed erano andati alla ricerca dei distributori automatici. Quando li hanno trovati, hanno prelevato le monete che si trovavano all’interno e le merendine destinate ai ragazzini, risparmiando fortunatamente le dotazioni informatiche che forse sarebbe stato più difficile portare fuori dall’edificio. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri di Voghera che hanno effettuato un sopralluogo e avviato un’indagine nella speranza di individuare i colpevoli.

M.M.