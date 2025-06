Minorenni imbrattano il centro beccati con le bombolette spray

Gli agenti di una pattuglia della polizia locale di Cormano li hanno beccati mentre imbrattavano i muri di una casa e le mattonelle della riqualificata pavimentazione di via Dall’Occo, nel centro storico di Cormano Vecchia. Tre minorenni credevano di farla franca e di divertirsi, lasciando scritte e cuori in questo angolo caratteristico del territorio cittadino, ma non avevano fatto i conti con i vigili del Comando di via dei Giovi, che stavano controllando anche queste strette vie di Cormano Vecchia dove, peraltro, è attiva nelle ore serali feriali la Ztl.

Ebbene, fermati, sono scattati i controlli e le identificazioni: essendo minorenni, è stato attuato il Regolamento di Polizia urbana cittadina, che prevede in questi casi l’applicazione delle sanzioni di 250 euro direttamente ai genitori responsabili dei ragazzi: "Abbiamo seguito le direttive della Questura di Milano riguardo gli eventuali episodi che spesso si verificano dopo la conclusione dell’anno scolastico - precisa Marco Falconelli, comandante della polizia locale di Cormano -. Così, durante i controlli del territorio, una nostra pattuglia ha scoperto i tre ragazzi a sporcare muri e pavimentazione di via Dall’Occo". Ma le indagini non si fermano a queste sanzioni ammnistrative. Le forze dell’ordine cittadine stanno, infatti, cercando di rintracciare il commerciante che ha venduto le bombolette spray ai tre minorenni, visto che questa vendita è una chiara infrazione della legge, con una multa che può arrivare fino ai mille euro: "Questo è un segnale forte che vogliamo trasmettere a quanti pensano di potersela cavare, dopo avere commesso un reato quale la vandalizzazione di proprietà pubbliche e private con l’utilizzo di graffiti", conclude il sindaco Luigi Magistro. Giuseppe Nava