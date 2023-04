I ragazzi plusdotati Summit di presidi e prof per i talenti da salvare

di Manuela Marziani

I risultati scolastici non erano eccellenti, avrebbe voluto lasciare gli studi sentendosi una fallita. Eppure questa ragazza ha un grande talento, un orecchio assoluto che le permette di suonare qualunque strumento senza aver mai preso una lezione. Grazie all’aiuto degli insegnanti si è diplomata e ora potrà coltivare il proprio dono. La studentessa ha frequentato il Gadda di Paderno Dugnano, una delle 11 scuole superiori, 27 in tutta Italia, che hanno un referente per la plusdotazione e hanno aderito all’Academy of Distinction proposta dal progetto LabTalento dell’Università.

"La scuola dovrebbe tirar fuori i talenti di ogni ragazzo – spiega Maria Assunta Zanetti, che attraverso LabTalento si occupa dei ragazzi plusdotati – Sono 9 le intelligenze, ma la scuola si concentra sulle capacità logiche". Di conseguenza è possibile che quanti non vedano riconosciuti i loro valori, si sentano messi da parte. Se ne è parlato ieri durante “Talento&equità“, convegno dedicato a dirigenti scolastici e docenti per aiutare a riconoscere le potenzialità ed evitare che i ragazzi smettano di studiare, chiudendosi al mondo e addirittura pensando al suicidio.

Il 5% dei ragazzi è plusdotato, praticamente uno in ogni classe. L’80% però lascia la scuola perché non tutti riescono a ottenere buoni risultati anche solo nelle materie a loro più congeniali.

Il LabTalento lavora proprio su questo. Sono 300 le candidature arrivate e 110 i ragazzi scelti per frequentare corsi di materie scientifiche (matematica, fisica, astrofisica, robotica, chimica e tecnologia farmaceutica) e partecipare alla talent week a Pavia. "Noi ci prendiamo cura degli studenti che spesso la scuola non sa formare – aggiunge Zanetti – come è accaduto a uno studente di Bologna che a gennaio ha preso due lauree diverse, eppure era stato bullizzato e si era ritirato dal liceo conseguendo la maturità da privatista". Un quoziente intellettivo tra 120 e 130 indica una plusdotazione che in Italia spesso si tende a soffocare. Mediamente il 17% dei ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo abbandona i libri. Il progetto Academy of Distinction si rivolge a studenti delle terze e quarte superiori e da quest’anno si avvarrà anche della collaborazione dei 17 Collegi di Pavia. I collegiali faranno da tutor ai più giovani.