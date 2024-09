Hills Race, Rivanazzano Terme patria dei Dragster per un intero fine settimana

Rivanazzano Terme (PAVIA), 16 settembre 2024 - Tre giorni di gare nel nome della velocità sul quarto di miglio. L'evento di gare d’accelerazione Hills Race compie 20 anni ed ha offerto ancora una volta una spettacolo eccezionale ad appassionati di due e quattro ruote a Rivanazzano Terme (Pavia) presso l’aeroporto.

Protagoniste della strip auto americane e Maggiolini raffreddati ad aria che si sono affrontati in sfida sul quarto di miglio. Importante anche la presenza di moto dragster quest’anno impegnate in una esclusiva esibizione sportiva molto seguita. Tanto il pubblico presente in sicurezza grazie a comode tribune e spazi protetti lungo la pista. Poi un’ampia offerta di bancarelle dedicate a memorabilia e buon street food.

Immancabile la presenza di moto Harley-Davidson rappresentate dalla concessionaria ufficiale di Pavia con demo ride. Da vetii anni questa manifestazione ha segnato la storia del drag racing in Italia. Protagoniste anche le donne con Chiara Stanzial vincitrice nelle sua categoria in una finale tutta femminile contro una pilota tedesca domenica pomeriggio. In griglia più di 100 piloti di caratura nazionale ed internazionale, a partire dalla classe regina, la SuperPro Et. A seguire Pro Et, Super Comp, Super Gas, A1, A2 e A3.