"Hai una sigaretta?” poi le botte e la rapina: 17enne aggredito lungo il Naviglio

Pavia, 8 giugno 2025 - Minorenne rapinato sull'Alzaia. Erano le 20.30 circa di venerdì 6 giugno, serata inaugurale del Luna Park nell'area spettacoli a fianco dello stadio. E proprio in quella direzione pare che stesse camminando il 17enne, lungo il Naviglio, nel tratto tra il ponte rimosso e piazzale San Giuseppe, quando è stato avvicinato da due giovani, più o meno coetanei, a lui sconosciuti. Lo hanno fermato con il pretesto di chiedergli una sigaretta, ma poi lo hanno aggredito: con la forza gli hanno preso il portafogli che teneva nella tasca dei pantaloni, colpendolo con un pugno e uno spintone che lo hanno fatto finire a terra.

Un'azione molto rapida, dopo la quale i due sono fuggiti in direzione del centro città. Per un misero bottino di circa 15 euro in contanti, i pochi soldi che il ragazzo aveva nel portafogli. Il 17enne non ha chiamato subito i soccorsi sul posto, non essendo rimasto ferito in modo particolarmente grave: si è rialzato da terra ed è tornato a casa, dove ha raccontato la sua disavventura serale. Accompagnato dai genitori, il giorno successivo è poi andato dai carabinieri a sporgere denuncia, nei confronti di ignoti.

I militari hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili della rapina, giovani forse ancora minorenni o se maggiorenni da poco, che potrebbero anche avere precedenti specifici per simili episodi. Non vere e proprie baby-gang, ma piccoli gruppi, in questo caso solo due ragazzi, che aggrediscono coetanei o poco più giovani per pochi euro o la collanina al collo o lo smartphone, rapine che più che per il bottino sono preoccupanti per la violenza e il senso d'impunità mostrato dai responsabili, che agiscono in pieno centro storico o in zone comunque con passaggio di altre persone, senza curarsene affatto. Episodi che durante l'anno scolastico accadono nella zona dell'autostazione, nei weekend nel centro della movida e nei giorni della Fiera di Pentecoste nell'area del Luna Park, solo per il fatto di essere frequentate da molte potenziali vittime minorenni.