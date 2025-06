Il livello dell’acqua si alza, in 5 restano bloccati sull’isolotto nell’Oglio: dramma sfiorato a Villachiara

Villachiara (Brescia) – Dramma sfiorato sulle acque dell'Oglio, al confine con la provincia di Cremona. Mamma, papà due figli e una terza ragazzina (amica dei più piccoli) devono la loro vita ai vigili del fuoco e alla loro tempestività. I fatti risalgono a ieri pomeriggio e come cornice hanno le acque del fiume Oglio nel territorio di Villachiara. L’incubo è iniziato mentre il quintetto prendeva il sole e diverse persone erano in acqua. A causare il pericolo è stato l’innalzamento del livello dell’acqua, che ha bloccato il gruppo su un isolotto che si trova quasi in mezzo al corso d’acqua, normalmente raggiungibile con facilità.

I presenti hanno chiesto aiuto alla centrale operativa del numero unico 112 per le emergenze, i cui operatori hanno immediatamente avvisato i vigili del fuoco e Soreu Alpina, oltre alle forze dell’ordine. Ne è scattata una operazione da manuale: di altissimo livello tecnico con attivate tre squadre di terra, tra cui gli specialisti del soccorso acquatico. Gli uomini che hanno lavorato sulla riva e in acqua sono stati supportati da un elicottero del Reparto Volo Lombardia, arrivato da Malpensa con a bordo i sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sul posto è intervenuto anche un elicottero del servizio sanitario regionale. A Villachiara è arrivato pure un funzionario dei vigili del fuoco, che ha preso le redini e ha coordinato i soccorsi a cui hanno preso parte i pompieri volontari di Palazzolo sull’Oglio e di Orzinuovi, la prima partenza da Brescia con il soccorso fluviale acquatico, l’elicottero del 118 di Bergamo, l’elicottero dei vigili del fuoco con due sommozzatori e sommozzatori da Milano.

Sono stati 60 minuti di intervento serrato, con i soccorritori che hanno lavorato in perfetta sinergia sotto gli occhi attoniti di chi osservava dalla riva. L'operazione, coordinata in tempo reale con Prefettura, Centro Operativo Nazionale e Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, ha avuto un epilogo positivo. Tutti sono stati salvati: quattro dall’elicottero e uno con un gommone. È stato aiutato anche un bagnante che aveva cercato di raggiungere la famiglia in pericolo