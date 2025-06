Omicidio-suicidio di Cene, un unico funerale per il marito killer e la moglie vittima. Il parroco: "Celebreremo l'amore”

Cene (Bergamo) – Saranno celebrati insieme i funerali di Rubens Bertocchi ed Elena Belloli, i coniugi morti giovedì scorso nell’omicidio-suicidio che ha visto l’uomo esplodere 7 colpi di pistola, due dei quali rivolti alla moglie.

Ad annunciare il funerale congiunto è stato lo stesso parroco di Cene, durante la Messa della domenica mattina, spiegando che la decisione è stata presa dalle famiglie. Don Primo Moioli ha definito la scelta “un grande segno di fede”, aggiungendo che “durante il funerale celebreremo l’amore”. Il funerale unico si terrà alle 15.00 di mercoledì 11 giugno nella chiesa parrocchiale di Cene. “Ringrazio le famiglie - ha detto il parroco al termine della Messa - che con questa scelta hanno dato il più grande segno di fede. Quel funerale è amore: nonostante le fatiche e il dolore che abbiamo nel cuore, celebreremo l'amore. Che Dio gliene renda merito”.

È una comunità smarrita e attonita quella di Cene, tuttavia come don Primo ha più volte ricordato nel corso della Messa pregando in particolare per i due figli della coppia, «questo è il tempo del silenzio e della preghiera”. Il parroco ha chiesto “allo Spirito Santo, nella solennità della Pentecoste, di illuminare e scaldare con il suo soffio queste ore tragiche”.

Giovedì scorso Rubens Bertocchi, guardia giurata con regolare porto d’armi, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Elena Belloli nella loro abitazione di via Fanti a Cene, paese della Valle Seriana. Poi, dopo aver confidato quanto commesso inviando un messaggio a un amico, si è tolto la vita. Un omicidio-suicidio all’apparenza inspiegabile, dal momento che solamente la sera prima la coppia era tranquillamente insieme in pizzeria alla cena di classe del figlio minore, 11 anni. La coppia lascia anche un altro figlio, un ragazzo di 21 anni.

A scatenare la furia omicida di Bertocchi, secondo i primi elementi emersi nell’indagine, sarebbe stata la gelosia: l’uomo era ossessionato dal sospetto che la moglie lo tradisse.