Casto, ragazzino cade da una ferrata al Parco delle Fucine: volo di 10 metri, salvo grazie agli alberi

Casto (Brescia) – Tragedia sfiorata questa domenica pomeriggio 8 giugno al Parco delle Fucine di Casto, nel Bresciano. Un ragazzino di 14 anni, impegnato in una scalata, è precipitato per circa 10 metri.

Stava percorrendo una ferrata quando qualcosa è andato storto, facendogli perdere la presa e facendolo precipitare nel vuoto. Fortunatamente, la sua caduta è stata attutita grazie alla presenza di alcuni alberi a valle. Nonostante l'altezza significativa della caduta, il giovane è rimasto cosciente durante tutte le operazioni di salvataggio. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, hanno valutato le condizioni del ragazzo come gravi, tanto da disporre l'elitrasporto in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, nell’area pediatrica. Il ragazzo, infatti, ha collezionato diversi traumi e ferite. È stato ricoverato, anche in relazione alla giovane età, in codice rosso.

La centrale operativa del numero unico per le emergenze 112, tramite Soreu Alpina, ha inviato sul luogo dei fatti due ambulanze, un’automedica e l’elicottero da Brescia. C’erano pure i carabinieri che appureranno l’esatta dinamica dei fatti. C’erano anche i vigili del Fuoco e i tecnici della V Delegazione Bresciana del soccorso Alpino e Speleologico della Stazione di valle Sabbia.

Il Parco delle Fucine di Casto, situato in Valle Sabbia, è un'area naturalistica di grande pregio che conserva antiche testimonianze di attività metallurgiche. Le celebri ferrate del luogo - percorsi attrezzati con cavi d'acciaio e scalette - attraggono appassionati di montagna, ma richiedono attrezzatura adeguata e preparazione fisica.