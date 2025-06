La magia de “La Traviata“ sotto le stelle. Per il ciclo “Opera in piazza“ l’amministrazione comunale, in collaborazione con la biblioteca “Collodi“, alle 21 di stasera porterà in piazza Vittorio Emanuele II il melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave e musica di Giuseppe Verdi. Scilla Cristiano vestirà i panni di Violetta, mentre Alberto Profeta quelli di Alfredo. Con “Antonio Vivaldi“, l’orchestra “Ermenegildo Lunghi“, scene e costumi “Grandi Spettacoli“, direttore d’orchestra Gian Marco Moncalieri si racconta la storia di Violetta, giovane cortigiana parigina, che per amore di Alfredo abbandona Parigi e si trasferisce in campagna.