Via 2.500 euro al Money Transfer

Alle 19.30 ha abbassato la saracinesca del Money Transfer di corso Manzoni a Pavia e si è incamminato verso l’auto parcheggiata in via Bricchetti, dove è stato rapinato da due sconosciuti. L’esercente ha denunciato l’accaduto andando dai carabinieri venerdì, senza chiamare sul posto le forze dell’ordine e i soccorsi, non essendo rimasto ferito. Ai rapinatori, non armati ma forti della superiorità numerica e dell’atteggiamento aggressivo, sono bastate le minacce ("Dacci i soldi o ti riempiamo di botte") per farsi consegnare tutti i contanti, circa 2.500 euro, incasso della giornata. I carabinieri hanno avviato accertamenti per cercare riscontri e individuare i responsabili, che potrebbero aver tenuto d’occhio il negozio e poi seguito l’esercente per aggredirlo in strada al momento che è sembrato loro più propizio.