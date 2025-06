Cava Manara, ciclista urtato sulla Provinciale: caccia all'auto pirata

Cava Manara (Pavia), 8 giugno 2025 - La Polstrada di Pavia ha avviato le indagini sull'incidente e sta cercando di identificare e rintracciare l'automobilista 'pirata'.

Un uomo di 29 anni, residente a Gropello Cairoli, che lavora come barista in un locale a Pavia, verso le 3.30 di ieri, sabato 7 giugno, stava tornando verso casa in bicicletta. Mentre pedalava sulla ex Statale 596 "dei Cairoli", nel tratto tra la frazione Santa Croce e il rondò dell'intersezione con la Sp193, sarebbe stato urtato da un'auto sopraggiunta alle sue spalle, nella medesima direzione di marcia. A causa dell'urto, il ciclista è caduto ed è finito a terra, mentre l'automobilista ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestargli soccorso. Per fortuna altri automobilisti in transito, pur non avendo assistito all'incidente, hanno notato il ciclista a terra e hanno chiamato subito il 112.

Sul posto quindi sono intervenuti i mezzi del soccorso sanitario di Areu, sia l'ambulanza che l'auto medica con rianimatore a bordo, in codice giallo. Le condizioni del 29enne non sono risultate per fortuna particolarmente gravi, non aveva perso conoscenza, ed è stato trasportato con l'ambulanza in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, dove gli sono stati riscontrati lievi traumi, per una prognosi di pochi giorni. Ma il ciclista ha raccontato l'accaduto, negando che si fosse trattato di una caduta autonoma, denunciando invece che un'auto lo aveva urtato da dietro e si era allontanata.

La Polstrada di Pavia ha quindi avviato gli accertamenti per cercare riscontri al racconto fornito dal 29enne e ricercare l'automobilista che si sarebbe quindi reso responsabile dei reati di fuga dal luogo dell'incidente e di omissione di soccorso. Al momento le indagini e le ricerche sono ancora in corso, anche con l'acquisizione delle immagini delle telecamere stradali presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso l'auto prima o dopo il sinistro, anche se non ce ne sarebbero proprio nel punto dell'incidente.