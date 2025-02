Guardie non armate a tutela del San Matteo

Tolleranza zero contro la violenza: il San Matteo da un paio di mesi ha istituito anche un servizio di guardiania non armata impegnato a garantire una protezione sempre maggiore a pazienti e operatori del Pronto soccorso. La ditta che si è aggiudicata il servizio, in caso di necessità, interverrà per gestire situazioni di tensione e prevenire eventuali comportamenti aggressivi.

L’operatore in servizio tutti i giorni dalle 6 alle 22 contatterà la guardia armata interna alla Fondazione (presente h 24) e, se occorre, le forze dell’ordine. La misura vuole essere di supporto alla sicurezza della struttura e di tutela per chi lavora in uno degli ambienti più delicati e ad alta pressione, rafforzando così la rete di protezione del Policlinico.

Ronde di vigilanza armata e non armata poi sono previste nei reparti a maggiore esposizione, nonché nei punti sensibili. A gennaio, sono state assunte 7 nuove guardie; portando a 15 le guardie armate in servizio. Di queste, 5 sono già operative, mentre 2 stanno seguendo l’iter amministrativo per ottenere la licenza prefettizia e procedere al giuramento. Un percorso che si concluderà verso fine aprile. M.M.